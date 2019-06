Dom-Open-Air "No Angels"-Sängerin Sandy Mölling und das Landleben um Magdeburg

In Magdeburg ist Sandy nicht zum ersten Mal. Die Landeshauptstadt kennt sie noch aus ihrer Zeit als Teil der Girlgroup "No Angels". "Ich finde die Stadt sehr sehr schön, aber diesmal habe ich die Innenstadt nicht wirklich erkunden können, sondern bin wirklich im Grünen geblieben", so die Sängerin. Und so erkundet die 38-Jährige in der Zeit zwischen den Proben mit ihren Kindern die Gegend. Entweder zu Fuß oder auf einem Pferd geht es in die Wälder. Einen Lieblingsort hat sie auch schon: "Bei uns gibt drei Badeseen, da sind wir sehr gerne. Die Kinder können im Wasser planschen, ich kann ein Buch lesen oder auch mal ins Wasser springen", sagt Sandy.