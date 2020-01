Schülerinnen und Schüler erklären ihre Ideen für den Magdeburger Stadtmarsch. Bildrechte: MDR/Daniel Tautz

Die geplante Bebauung des Stadtmarschs sorgt unter Magdeburgern für Diskussionen. Doch am Mittwoch im Internationalen Stiftungsgymnasium sorgte das Thema für Euphorie. "Hier soll ein richtig leckeres Restaurant hin", sagt Merle und zeigt mit dem Finger auf einen kleinen Würfel aus Pappkarton. "Da können sich alle Nachbarn treffen und kennenlernen", ergänzt ihre Mitschülerin Yasmen. Die beiden Sechstklässlerinnen ernten lautstarken Applaus für ihr Modell, das den "Grünen Stadtmarsch" ihrer Träume zeigt.

Besonders kräftig klatscht Thomas Fischbeck, Vorstandssprecher der Magdeburger Wohnungsgenossenschaft (MGW), in die Hände. Denn auch für ihn haben 21 Schüler des Internationalen Stiftungsgymnasiums in den vergangenen Wochen gegrübelt, gezeichnet und gebastelt. Zu dem Schülerwettbewerb hatte die MWG gemeinsam mit der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg (WOBAU) aufgerufen. Die Idee: Der Stadtmarsch soll auch von jenen mitgestaltet werden, die in Zukunft dort wohnen sollen.

Der Entwurf von Merle und Yasmen von oben: Es gibt einen Strand und einen großen Springbrunnen. Bildrechte: MDR/Daniel Tautz

Modelle der Schüler setzen auf Nachhaltigkeit

Und Gestaltungideen haben die Schüler der fünften und sechsten Klasse reichlich. Bei der Präsentation ihrer Modelle und Zeichnungen zeigt sich schnell: Wenn es nach ihnen ginge, dürfte der "Grüne Stadtmarsch" gerne noch deutlich grüner werden.

Eine Schülerin will dort eine Imkerei bauen. "Gegen das Bienensterben", wie sie sagt. Eine Gruppe will vegane Restaurants und Unverpackt-Läden – "gegen all den Plastikmüll". Ein Schüler spricht über ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Nachhaltigkeit und regenerative Energie.

Im Traumviertel von Merle und Yasmen soll es viele Treffpunkte geben. Bildrechte: MDR/Daniel Tautz Die Präsentationen der Schüler stecken voll durchdachter Visionen, lobt MWG-Vorstandssprecher Fischbeck. Doch ob Teile davon schließlich auch in die Bauplanung einfließen, möchte er zunächst nicht versprechen. "Ich muss all die Ideen jetzt erstmal sacken lassen", sagt er. Auch zum Zeitplan für die nächsten Projektschritte äußert sich Fischbeck nicht. Klar ist aber: Schnell muss es nicht gehen. "Dieser Standort ist so wichtig und einmalig, dass wir uns dafür Zeit nehmen müssen."

Die Zukunft des Stadtmarschs entscheidet sich im Stadtrat

Fischbeck bleibt bei seinen Äußerungen zu den nächsten Projektschritten aus gutem Grund recht vage. Denn die Bebauungspläne könnten in der kommenden Woche noch platzen. Am 23. Januar steht der Stadtmarsch erneut beim Stadtrat auf der Tagesordnung.

Anlass ist ein Antrag der Gartenpartei, alle Bauvorhaben abzubrechen. Sie kritisiert unter anderem die Verdrängung von Grünflächen und befürchtet, dass die Wohnanlage vor allem für Reiche konzipiert wird. Der Ausgang der Abstimmung ist ungewiss.

"Ich hoffe, dass uns die Stadträte eine Chance geben"

Merle und Yasmen (v.l.) mit ihrem Entwurf für den Stadtmarsch. Bildrechte: MDR/Daniel Tautz Fischbeck blickt gespannt, aber zuversichtlich auf den Termin im Stadtrat. "Ich bin mir natürlich nicht sicher, wie das ausgeht. Aber ich hoffe, dass uns die Stadträte eine Chance geben." Zunächst einmal sei er aber froh, dass keiner der Schüler vorschlug, den Stadtmarsch unbebaut zu lassen.



Merle und Yasmen befürworten das neue Wohngebiet neben dem Stadtpark – wenn es denn nachhaltig und fair geplant wird. Zwei Wochen haben sie an ihrem Modell gearbeitet und hoffen, dass zumindest ein paar ihrer Ideen umgesetzt werden. Denn für sie ist klar: in ihren ganz persönlichen Stadtmarsch der Zukunft würden sie auf jeden Fall einziehen.