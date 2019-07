Entspannteres Lernen auf Sitzsäcken – einer von vielen Aspekten für ein innovativeres Lernkonzept in der "Neuen Schule" in Magdeburg.

Entspannteres Lernen auf Sitzsäcken – einer von vielen Aspekten für ein innovativeres Lernkonzept in der "Neuen Schule" in Magdeburg.

Entspannteres Lernen auf Sitzsäcken – einer von vielen Aspekten für ein innovativeres Lernkonzept in der "Neuen Schule" in Magdeburg. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke

Projektarbeiten sollen an der einzigen reformpädagogischen Schule Magdeburgs sonst einzeln gedachte Fächer verbinden. "Unter Wasser" zum Beispiel war so ein Projekt, erzählt Achtklässler Mathis. "Die Vorstellung war, dass in der Zukunft die Welt überflutet ist und wir Lösungen erarbeiten müssen, wie man dann leben kann." Fragen aus Bio, Physik und Chemie seien dabei behandelt worden.

Schüler verteilen Einladungen im Schuhkarton zum Schulentwicklungscamp an Landespolitiker. Bildrechte: Schulentwicklungscamp

All ihre Wünsche und konkreten Ideen wollen die Schüler den Landtagsabgeordneten präsentieren – im Geschwister-Scholl-Gymnasium Gardelegen. Das steht beispielhaft für viele Probleme: schlechte Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, sodass der Busfahrplan den Schul-Rhythmus diktiert, Lehrermangel, Abwanderung und Überalterung in ländlichen Gebieten.



Am 5. September wird daher ein Bus Abgeordnete vor dem Landtag abholen und nach Gardelegen fahren. Dort werden zwei Tage lang in Camps Ideen entwickelt und diskutiert – gemeinsam mit Wissenschaftlern, Beteiligten aus der Wirtschaft und zivilgesellschaftlichen Bereichen. Ideen können Schüler aus ganz Sachsen-Anhalt schon jetzt über soziale Netzwerke (#enterschool) einreichen.