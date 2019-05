Die 18-jährige Schülerin erklärte MDR SACHSEN-ANHALT, sie habe mit dem Angreifer kein Wort gewechselt. Sie sei aus heiterem Himmel ins Gesicht geschlagen worden. Daraufhin habe sie sich zum Ausgang der Straßenbahn geschleppt und um Hilfe gerufen, woraufhin der Medizinstudent einschritt. Der Straßenbahnfahrer habe nicht geholfen, auch alle anderen Fahrgäste nicht. Sie seien stattdessen ausgestiegen.



Die Mutter der Schülerin beklagt im Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT auch, dass die Türen der Straßenbahn verschlossen worden seien. So habe der Täter auf den jungen Mann eingeprügelt, bis die Polizei kam. Nur einer engagierten Polizeibeamtin sei es zu verdanken, dass der Fall nicht zu den Akten gelegt wurde. "Sie hat nachgeforscht und sie hat gesehen, dass der Täter in Nordrhein-Westfalen gesucht wurde. Sie hat dann veranlasst, dass die Rechtsmedizin endlich ins Krankenhaus geht, beziehungsweise die beiden dorthin gehen und sich untersuchen lassen. Dann wurde Haftbefehl erlassen, er wurde gesucht und am nächsten Tag festgenommen."



Der Medizinstudent kritisiert, dass er zu einer Aussage aufs Revier zitiert wurde, obwohl er doch im Krankenhaus lag. Vor Ort sei man dann gar nicht richtig über den Fall informiert gewesen. "Die mussten ein paar Mal nachfragen, sind dann am Computer verschwunden, haben da ein bisschen gesucht und haben gesagt, ich solle erst mal wieder nach Hause gehen und mir keine Sorgen machen und mich erst einmal erholen", so der 28-Jährige.



Zuerst hatte die Volkstimme mit den Betroffenen und Angehörigen der Schülerin gesprochen und so den Fall öffentlich gemacht.