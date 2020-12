Entscheidung im Stadtrat Das kostenlose "Magdeburger Schülerticket" kommt

Das Ticket gilt für Kinder und Schülerinnen und Schüler, die ihren Hauptwohnsitz in Magdeburg haben und eine Schule in Magdeburg besuchen. Es gilt nicht nur für den Schulweg. Auch in der Freizeit soll das Ticket gültig sein. Eine Eigenbeteiligung von 100 Euro am Ticket, wie sie im Schulgesetz des Landes vorgesehen ist, soll es laut Beschlussvorlage nicht geben.