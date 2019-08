Mit dem neuen Schuljahr werden hierzulande Praxislerntage an den Sekundarschulen eingeführt. Schüler sollen damit mehr Bezug zur Berufswelt bekommen und das Ziel soll sein, Handwerk, Industrie und Schule einander näherzubringen. Dazu arbeiten Sekundarschulen mit Berufsschulen, Betrieben und Banken der Region sowie sozialen Einrichtungen zusammen. Die Praxislerntage finden an einem Unterrichtstag pro Schulwoche im 14-tägigen Rhythmus statt. Zunächst ist vorgesehen, dass Acht- und Neuntklässler in 30 Schulen daran teilnehmen.