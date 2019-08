Durch die Sperrung einer Fahrbahn der Lübecker Straße ist die Grundschule "Am Umfassungsweg" betroffen. Die offizielle Umleitung führt über die Umfassungsstraße, an der auch die Einfahrt zur Grundschule liegt.



Eine Baustelle direkt vor einer Grundschule findet sich in der Albert-Vater Straße 72, wo sich die Grundschule "Stadtfeld" befindet. Hier wird an den Fernwärmetrassen gebaut. Dadurch kommt es direkt vor dem Schulgebäude auf der Albert-Vater-Straße zu Verkehrsraumeinschränkungen.

Änderungen bei der MVB

Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) auf Nachfrage bestätigten, gilt ab 15. August der Schuljahresfahrplan, wonach die Bahnen im Zehn-Minuten-Takt fahren. Darüber hinaus werde die Straßenbahnlinie 8 zwischen Westerhüsen und Neustädter See wieder im Schülerverkehr im Einsatz sein. Ab Donnerstag wird auch die Linie 2 zwischen Westerhüsen und der Innenstadt wieder seinen Betrieb aufnehmen.

Die MVB stellen mit Schulbeginn auf ihren Schuljahresfahrplan um. Bildrechte: MDR/André Plaul Einschränkungen wird es allerdings noch immer im Nordabschnitt des Breiten Weges geben. Aufgrund von Schienenerneuerungen fahren dort weiterhin keine Straßenbahnen – sie enden im Norden an der Haltestelle Listemannstraße und im Süden an der Haltestelle City Carré. Zwischen den Haltestellen pendelt ein kostenfreier Shuttlebus, dessen Taktung zu Schulbeginn auf fünf Minuten erhöht wird.

Zusätzlich zur Straßenbahnlinie 9 wird im Schülerverkehr die Linie 8 den Breiten Weg umsteigefrei über die Nord- und Strombrücke mit drei Fahrten zwischen Westerhüsen und Neustädter See umfahren und somit die Nord-Süd-Achse der Stadt entlasten.

Erhöhte Kontrollen der Polizei

Auch die Polizei wird den Schulbeginn nutzen, um im Rahmen ihrer Präventions-Kampagne eine erhöhte Präsenz zu zeigen. Auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT teilte das Polizeirevier Magdeburg mit, dass den ganzen Tag und die Folgetage Beamte zur Schulwegüberwachung eingesetzt werden. Vor allem an der Grundschule "Alt Salbke", der Grundschule "Nordwest" und der IGS "Regine Hildebrandt" wird es vermehrt Kontrollen geben.

Generell mahnt die Polizei Vorsicht an größeren Hauptverkehrsstraßen an den Tag zu legen und appelliert an die Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer, um mögliche Verkehrsunfälle bereits im Vorfeld zu vermeiden.

Neue Schule am Holzplatz

Mit Beginn des neuen Schuljahres wird eine neue Schule am Holzplatz eröffnet. Nach Angaben der Stadt ist es der erste Schulneubau seit der Wende. Zunächst sollen dort die Kinder der Grund- und Gemeinschaftsschule Kastanienallee unterrichtet werden. Deren eigentliche Heimatschule in Halle-Neustadt wird in den kommenden Monaten saniert.

Neue Fahrpläne in Halle

Pünktlich zum Ende der Ferien werden die meisten Baustellen in Halle, die den öffentlichen Personennahverkehr beinträchtigen, beendet. Das kündigte die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) an. Ab Donnerstag sollen alle Straßenbahnen und Busse wieder auf den gewohnten Strecken unterwegs sein.

Schüler von der ersten bis zur zehnten Klasse können Straßenbahnen und Busse kostenlos für den Schulweg nutzen, wenn sie in einem bestimmten Abstand zu Schule wohnen. Dafür benötigen sie eine Schülerzeitkarte. Gegen einen Aufpreis ist eine Nutzung des Nahverkehrs rund um die Uhr möglich – auch an Wochenenden und in den Ferien. Nach 14 Uhr sind sogar Fahrten im gesamten Gebiet des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV) möglich. Dieses Angebot gilt für alle, auch ältere Schüler.

Polizei will für Aufmerksamkeit sorgen

In Halle soll es zum Schulstart wieder die Aktion "Gelbe Füße" geben. Diese richtet sich vor allem an Schulanfänger. Dazu hat die Polizei in der Nähe von Schulen gelbe Füße auf den Gehweg gesprüht. An diesen können sich Kinder orientieren, um sichere Überwege über die Straße zu finden. Verkehrslotsen werden ihnen mancherorts bei der Überquerung helfen. Zudem sollen große Transparente mit der Aufschrift "Achtung Schulanfang!" für Aufmerksamkeit sorgen.