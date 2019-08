In Sachsen-Anhalt findet die Einschulung in diesem Jahr am 17. August statt. Bildrechte: dpa Sollten bei der Prüfung Defizite festgestellt werden, so leitet das Gesundheitsamt die Erkenntnisse an die zuständige Grundschule weiter. Nach Angaben des Landesamts für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt waren in den letzten Jahren ca. 20 Prozent der Kinder auffällig im Artikulationstest und etwa acht Prozent auffällig im Grammatiktest. Ein Ausschlusskriterium zur Einschulung stellt dies in Sachsen-Anhalt jedoch nicht dar. Allerdings können die Sorgeberechtigten der Kinder einen Antrag beim Landesschulamt stellen, die Schulpflicht um ein Jahr zu verschieben – dieser muss von Fall zu Fall gesondert begründet werden.

Freiwillige Vorschulbildung

Eine Verpflichtung von Grundschulen, im Vorfeld Angebote zur Sprachförderung anzubieten, besteht in Sachsen-Anhalt nicht. Eltern können selbst entscheiden, entsprechende weiterführende Lösungen wie logopädische Behandlungen für ihre Kinder in Anspruch zu nehmen – hier können die Ärzte nur Empfehlungen aussprechen. Auch den Schulen steht es frei, selbst eigene Konzepte zu entwickeln. Diese können unterschiedlich ausfallen. In Magdeburg bietet die Grundschule "Am Westring" zum Beispiel ein eigenes Angebot zur vorschulischen Bildung an.

Grundschulleiterin Stefanie Gregull erklärt MDR SACHSEN-ANHALT, dass ihre Schule ein freiwilliges Programm anbietet, welches gut angenommen werde. Rund ein Dreivierteljahr vor der Einschulung hätten die Kinder hier die Möglichkeit, ein Mal pro Woche vormittags für zwei Stunden an einem Vorbereitungskurs teilzunehmen. Hier würden den Kindern unter pädagogischer Aufsicht naturwissenschaftliche, musikalische, motorische und auch sprachliche Förderungen angeboten. Den Schulen steht es frei, selbst Programme zur vorschulischen Bildung anzubieten. Bildrechte: dpa

Gregull ist froh und auch überrascht, wie gut dieses Angebot angenommen werde. "Für uns hat es sich bewährt". Allerdings weist sie auch darauf hin, dass es an den Eltern liege, ob die Kinder daran teilnehmen könnten. "Nicht allen Eltern ist es möglich, ihre Kinder vormittags zu uns zu bringen", so Gregull. Nicht alle Schulen böten solche Angebote wöchentlich an, aber dafür zum Beispiel ein Mal im Monat sogenannte "ABC-Clubs", in denen die Sprachkompetenzen der Kinder verbessert werden sollen. Aber auch hier stehe immer die Frage im Raum, ob eine Schule ausreichend pädagogisches Personal habe.

Anstrengungen von KiTas

Das Land will die Sprachkompetenzen von Kindern auch schon vor der Einschulung fördern. Dafür hat das Land im Jahr 2004 das Bildungsprogramm "Bildung: elementar – Bildung von Anfang an" für Kindertageseinrichtungen vorgelegt. Aber auch hier handelt es sich um keine verpflichtende Maßnahme im Sinne eines Bildungsplans mit expliziten Handlungsvorschriften. Das Programm soll vielmehr Eigenkompetenzen der pädagogischen Fachkräfte fördern.

Mangel an Fachkräften