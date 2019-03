Polizei ermittelt Schwerer Unfall in Magdeburg – Autorennen?

Nach einem schweren Autounfall in der Innenstadt von Magdeburg ermittelt die Polizei, ob ein illegales Autorennen die Ursache war. Das sagte ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT am Sonnabendmorgen. Man ermittle in alle Richtungen, könne ein Rennen aber nicht ausschließen.

Der Unfall hatte sich in der Nacht zu Sonnabend kurz nach 1 Uhr in der Nähe des Universitätsplatzes ereignet. Ein Autofahrer war den Angaben zufolge mit seinem Wagen nach links von der Straße abgekommen, über den Grünstreifen in den Gegenverkehr gerutscht und schließlich gegen einen Laternenmast geprallt. Der 20 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt, an seinem Wagen entstand Totalschaden.