In Magdeburg ist es in der Nacht zu Dienstag erneut zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Wieder war der Hasselbachplatz Einsatzort, wieder war eine Shisha-Bar das Ziel der Beamten. Gegen 2 Uhr waren zahlreiche Polizisten im Einsatz, die von der Landesbereitschaftspolizei und dem SEK unterstützt wurden.

Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, gab es einen Zusammenhang zwischen diesem Einsatz und der gewalttätigen Auseinandersetzung vor einer anderen Shisha-Bar vergangene Woche in Magdeburg. Die Ermittler seien Hinweisen nachgegangen, wonach sich möglicherweise einige Tatverdächtigen in dem Lokal aufhalten könnten. 15 Personen wurden überprüft. Festnahmen gab es keine. Die Ermittlungen dauern an.