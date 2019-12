Olaf erzählt mir, dass bei ihm wegen seiner Erfahrungen der Hörsinn geschärfter sei. Er konnte bereits als kleines Kind erkennen, wenn beispielsweise der Nachbar mit dem Auto nach Hause gekommen ist. Bei mir klappt das mit dem besseren Hinhören auf Anhieb jedenfalls nicht. Wir gehen weiter und kommen zur großen Ampelkreuzung. Es ist eine Blindenampel und es ist für mich das erste Mal, dass ich diese auch bewusst für mich nutzen werde. Ich will die Hand drauflegen, werde aber von Olaf schnell darauf hingewiesen, dass ich unten drücken muss, um das akustische Signal auszulösen. Wieder was gelernt! Die Schienen sind nochmal ein kleiner Stolperstein für die Routine mit dem Stock – aber wir kommen mit zwei Ampelphasen heile drüben an.

Von all dem Lichterglanz und den schön geschmückten Buden bekommt Kevin nichts mit. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wir sind auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt angekommen. Der Weg zum Glühweinstand, relativ mittig auf dem Marktplatz, wird noch zu einer kleinen Herausforderung. Wieder höre ich überall Stimmen um mich herum, stoße gegen Leute, merke Widerstand am Stock. Auch die Stromkabel und Abdeckungen auf dem Boden sind eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Gar nicht so einfach, hier durchzugehen. Olaf meidet große Weihnachtsmärkte zur Rushhour – ohne Begleitung sei ein Besuch aus seiner Sicht schlichtweg unmöglich. Angekommen am Glühweinstand ist meine Erleichterung zuerst groß. Doch dann stellt sich das Bezahlen als schwierig dar: Ich sehe ja gar nicht, was ich hingebe. Hier kommt es auf Vertrauen an! Ein freundlicher Mitarbeiter steht mir helfend zur Seite – und so bekommen wir am Ende unseren wohlverdienten Glühwein.