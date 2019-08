Nach Prügelattacke MVB will in Sicherheit investieren

Nach einer Prügelattacke in einer Magdeburger Straßenbahn erwägen die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) verstärkte Sicherheitsvorkehrungen. Wie der MVB-Sprecher Tim Stein MDR SACHSEN-ANHALT am Montag sagte, werden ab September alle Mitarbeiter der MVB mit einem speziellen Anti-Aggressiontraining geschult. Dabei würden erstmals Mitarbeiter zum Coach. Die Mitarbeiter sollen ihre Kollegen trainieren.

Als Sicherheitsvorkehrung sei rund die Hälfte aller Straßenbahnen und Bussen mit Videokameras ausgestattet, so Stein. Die MVB würde sich Gedanken um die Aufstockung von Videotechnik und von Sicherheitspersonal machen, kündigte Stein an. Verwies aber gleichzeitig darauf hin, dass es schwer sei, neues Personal zu finden.

Der Sprecher reagierte mit Entsetzen auf die Prügelattacke vom Samstag und sprach aber von einem "Extremfall". Täglich würden mehr als 100.000 Menschen in Magdeburg mit Bus oder Bahn befördert. Der betroffene Fahrer der Straßenbahn am Samstag sei nicht von Fahrgästen auf den Vorfall angesprochen worden. Er bemerkte den Vorfall, erst als das Opfer aus der Bahn gezogen worden sei, danach habe er den internen Notruf abgesetzt.

Nach bisherigem Erkenntnisstand hatten am Samstagabend vier Jugendliche in einer Bahn randaliert. Als ein 22-Jähriger aus Hamburg sie zur Rede stellen wollte, sollen die zwei jungen Männer und zwei jungen Frauen auf den Mann losgegangen sein und ihn schwer verletzt haben. Der Mann schwebte vorübergehend in Lebensgefahr. Die Polizei hat die mutmaßlichen Täter inzwischen festgenommen und verhört.