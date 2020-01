MDRklärt Sind Sitzblockaden bei Demonstrationen erlaubt?

Mitte Januar in Magdeburg: Landwirte, Klimaaktivisten und Kirchengemeinden demonstrieren auf den Straßen der Landeshauptstadt. Am Abend ziehen auch 150 rechte Demonstranten durch die Stadt, um an die Bombardierung Magdeburgs zu erinnern. Unter ihnen: auch Neonazis und Rechtsradikale. Einige Gegendemonstranten bilden Sitzblockaden, um die Route der Rechten zu stören. Dabei kommt es auch zu Zusammenstößen mit der Polizei: Einige Beamte gehen nach Meinung von Organisatoren und Beobachtern teilweise überzogen gegen die Gegendemonstranten vor. MDR SACHSEN-ANHALT erklärt, welche Formen des Protests rechtmäßig sind.