Das Geld dafür – 600.000 Euro pro Jahr – kommt aus den Kassen des Landes. 2019 wurde mit dem "Kinderförderungs-Gesetz" die Finanzierung der Kindertagesstätten im Land neu geregelt. Durch das neue Gesetz können die Städte und Gemeinden nun auch Geld für die Sozialarbeit bekommen. In Magdeburg startet die Kita-Sozialarbeit mit 13 Sozialarbeiterinnen. Im Fokus stehen dabei die Stadtteile, in denen es viele sozial-schwache Familien gibt .

Vergleichbare Projekte gibt es auch in anderen Städten in Sachsen-Anhalt – etwa in Halle. Weitere sind nach Angaben der Volkssolidarität, die sich für mehr Sozialarbeit in Kitas einsetzt, in Planung.