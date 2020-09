Trotz Corona So soll der Weihnachtsmarkt in Magdeburg stattfinden

Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hatte am Dienstag den Städten und Kommunen in Aussicht gestellt, Weihnachtsmärkte feiern zu dürfen, solange die Entwicklung der Corona-Pandemie dem nicht entgegensteht.

Der Quedlinburger Stadtrat will Anfang Oktober über einen diesjährigen Weihnachtsmarkt abstimmen. Halberstadt und Wernigerode geben sich bereits jetzt zuversichtlich. So will Wernigerode ab dem 27. November ebenfalls seinen Weihnachtsmarkt auf größerer Fläche beginnen lassen. An einem Hygienekonzept wird noch gearbeitet, erklärte die Stadt auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. Dagegen will Harzgerode kein Risiko eingehen und hat seinen Weihnachtsmarkt – die Harzgeröder Adventswege – abgesagt.