miteinanderstark So werden Wohnungslose in Magdeburg während der Coronakrise versorgt

An jeder Wand des Aufenthaltsbereiches in der Bahnhofsmission Magdeburg steht ein Tisch und einer in der Mitte – mit nur einem Stuhl. "Hier sieht's aus wie im Tanzsaal", sagt Mitarbeiterin Gabriele Bolzek. Auf dem Tresen stehen am Mittwoch gegen 10:30 Uhr kleine Schalen mit Paprikasalat oder Weintrauben. Im Küchenbereich dahinter schmiert eine Mitarbeiterin Brötchen und belegt sie mit Wurst und Käse.

Vorsichtsmaßnahmen in der Bahnhofsmission

Als notwendige Vorsichtmaßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus kann das Team derzeit nur sechs Plätze im Aufenthaltsbereich anbieten. Vier davon sind besetzt. Zwei Männer frühstücken einzeln an je einem der großen Tische. Ein dritter verlässt die Bahnhofsmission gerade, zwei Frauen treten ein. Sie bestellen einen Kaffee.

Um genug Abstand voneinander halten zu können, musste umgeräumt werden. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf Derzeit komme es an der Bahnhofsmission zu Wartezeiten, sagt Gabriele Bolzek. Nicht, weil der Andrang so viel größer sei als sonst. Sondern weil die Versorgungszeiten eingeschränkt wurden. Nun dürfen in weniger Stunden weniger Menschen die Angebote der Einrichtung wahrnehmen. Normalerweise öffnet die Bahnhofsmission in Magdeburg an vier Tagen die Woche von 8 bis 18 Uhr und an zwei Tagen von 8 bis 14:30 Uhr. Jetzt werden die Menschen von 8 bis 11 Uhr und von 15 bis 18 Uhr versorgt.



Deshalb gibt es Regeln: Wer eine Wohnung hat, darf sich eine halbe Stunde setzen, zum Beispiel zum Essen oder Kaffee trinken. Wer keine Wohnung hat, darf eine Stunde bleiben. Gabriele Bolzek kennt ihre Gäste und deren Situation.



Normalerweise darf jeder unbegrenzt lange sitzen. In der Bahnhofsmission gibt es nicht nur Getränke und Essen gegen eine kleine Spende, sondern auch die Möglichkeit zu duschen und Wäsche zu waschen.

Spenden kommen trotz Corona

Einen kleinen, starken Kaffee oder einen Imbiss gibt es für eine Spende von 30 Cent. Für einmal Wäsche waschen bittet die Einrichtung um eine Spende von 50 Cent. Duschen können Menschen ohne festen Wohnsitz einfach so. Lebens- und andere Versorgungsmittel bekommt die Einrichtung gespendet.

Zu Ostern wurden Süßigkeiten gespendet, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Geschenktüten verpackt haben. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf Am Mittwoch steht eine Kiste voller Osterpäckchen bereit. Jemand hatte mehrere Packungen Ostersüßigkeiten vorbeigebracht. Gabriele Bolzek macht sich derzeit keine Sorgen, dass die Spenden zurückgehen könnten: "Wir sind bei relativ vielen Leuten auf dem Schirm." So hätten viele Gaststätten und Cafés sowie eine Internatsküche die Lebensmittel zur Bahnhofsmission gebracht, die sie nach ihrer Schließung nicht mehr verarbeiten und verkaufen konnten. Nur Milch- und Fleischprodukte stünden derzeit weniger zur Verfügung als sonst.

Bolzek: Es gibt keine Alternative für Obdachlose

Laut Gabriele Bolzek kommen weniger Rentner als sonst, um ihre Spenden zu bringen. Das sei auch nicht verkehrt, denn je älter die Menschen, desto größer das Gesundheitsrisiko im Fall einer Infektion mit dem Virus. Die Gäste sind die gleichen wie immer. Nur einige ausländische Wohnungslose kommen zurzeit nicht.

Die Bahnhofsmission befindet sich im Magdeburger Hauptbahnhof an Gleis 5. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf Die Frage nach dem Warum, beschäftigt Gabriele Bolzek: "Die haben sich sicherlich nicht in Luft aufgelöst und sind sicher auch nicht nach Hause gefahren. Die trauen sich aus irgendwelchen Gründen nicht."



Sie wünscht sich für alle, die keine Wohnung haben, bessere Bedingungen: "Was mich belastet ist, dass es für die Obdachlosen keine Alternative gibt. Da gibt es keine Möglichkeit, selbst wenn die sagen: Ich möchte nicht auf die Straße!" In anderen Ländern gäbe es zum Beispiel Hotels, in denen die Obdachlosen zur Zeit untergebracht würden, weil der reguläre Gastbetrieb eingestellt werden musste.

Wünsche für die Zeit nach der Krise

Gabriele Bolzek hat Angst, dass die Bahnhofsmission wegen des Coronavirus noch schließen muss. Für die Zeit nach Corona wünscht sie sich außerdem, dass sie gemeinsam mit dem Team und den Obdachlosen eine Möglichkeit finden, um einen Ort zu schaffen, an dem die Menschen ihr Hab und Gut verstauen können.