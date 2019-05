Soli-RAD-isch gibt es schon seit 2015. Und der Name ist Programm – das Wortspiel aus "Solidarität" und "Fahrrad" spielt auf den Grundgedanken des Projektes an – solidarisch eben. Viele Kunden brauchen Fahrräder, können sich aber in den meisten Fällen kein eigenes leisten. Also sammeln Florian Hoffmann und sein Team in der ganzen Stadt alte Räder, bereiten diese auf und geben sie weiter.



Das funktioniert vor allem durch die vielen Magdeburger, die Fahrräder oder Einzelteile spenden: "Aus einem Solidaritätsgedanken heraus", so Florian Hoffmann. Der gelernte Fahrradmonteur ist seit Anfang an dabei. Das Projekt bedeutet ihm sehr viel, nicht nur wegen all der Menschen, denen er und sein Team durch die praktische Arbeit geholfen haben, sondern eben auch wegen der vielen Spenden, die diese Arbeit erst möglich machen. Die Kunden sind vor allem Studenten, Geflüchtete und Senioren.