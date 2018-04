Tätersuche in sozialen Medien Polizei warnt vor privaten Ermittlungen

Stühle und Tische habe der Täter ins Wasser geworfen, auf der Terrasse randaliert und die Überwachungskamera auf dem Dach zerstört: Letzteres hat die Kamera selbst auf Video festgehalten. Ein Wirt in Magdeburg wurde in diesem Jahr Opfer solcher Verwüstungen. Mehrere tausend Euro Schaden seien ihm entstanden, die ihm wehtäten, berichtet er MDR SACHSEN-ANHALT. Vor dem Mikrofon will er sich nicht äußern – denn es läuft eine Anzeige gegen ihn. Als er ein Video seiner Überwachungskamera bei Facebook eingestellt hat, habe er die Persönlichkeitsrechte des Einbrechers verletzt, so der Vorwurf zweier Facebook-Nutzer.