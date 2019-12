Mit insgesamt 1.600 Stellen, die in Magdeburg wegfallen sollen, wäre die Landeshauptstadt von der geplanten Maßnahme am stärksten betroffen. Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) sieht Gründe für die Entscheidung auch bei Verfehlungen der Bundesregierung. Was in Berlin "verzapft" wurde, sei "politisch eine ganz große Katastrophe", so Trümper gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT. Er fordert Hilfe vom Bund und plädiert dazu, Magdeburg nicht hängen zu lassen. Der Rathauschef kündigte an, dass sich die Stadt erkundigen wolle, wie den Mitarbeitern geholfen werden kann. Dazu sollen auch Gespräche mit dem Jobcenter und der Arbeitsagentur geführt werden.