Stadionumbau in Magdeburg 11 Millionen Euro für MDCC-Arena

Die MDCC-Arena in Magdeburg wird für 10,7 Millionen Euro umgebaut. Das hat der Stadtrat am Donnerstag beschlossen. Beim Umbau soll die Statik der Fantribüne und des Gästeblocks verstärkt werden. Außerdem ist geplant, das Stadion für die Zweite Fußball-Liga aufzurüsten. Der Umbau kann voraussichtlich Anfang 2019 beginnen und soll Ende des Jahres beendet werden.

Anfang März wurden konkrete Pläne über den Bau an der Arena öffentlich. Ursprünglich war geplant, für den Umbau der Sitzplatztribüne in eine Stehplatztribüne 5,9 Millionen Euro auszugeben. Zusätzliche Kosten fallen nun für die Lizenzauflagen der Deutschen Fußball-Liga an, die das Stadion für die Zweitliga-Tauglichkeit erfüllen muss. Darunter fallen Anforderungen an Sicherheit, Gästeplätze, den Medienbereich, Zuwege und Parkplätze. Über die zusätzlichen Ausgaben war eine erneute Entscheidung des Stadrates notwendig.