Das Grab von Frank Giering auf dem Neustädter Friedhof in Magdeburg Bildrechte: dpa

Frank Giering wurde im November 1971 in Magdeburg geboren. Dort ging er zur Schule, dort lebte er viele Jahre seines Lebens – auch noch, als seine Schauspielkarriere Anfang der 1990er Jahre Fahrt aufnahm. Giering spielte unter anderem an den Theatern in seiner Heimatstadt und in Cottbus, überregional bekannt wurde er Ende der 1990er durch den Film "Funny Games", in dem er den RAF-Terroristen Baader spielte. Sein Durchbruch war die Hauptrolle im Kultfilm "Absolute Giganten" 1999.



Bis zu seinem Tod am 23. Juni 2010 stand Giering für rund 80 Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera, zuletzt in der ZDF-Serie "Der Kriminalist". Er starb in seiner Wohnung in Berlin an einer akuten Gallenkolik. Giering wurde im Juli 2010 auf dem Neustädter Friedhof in Magdeburg beigesetzt.