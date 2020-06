Frank Giering war 1971 in Magdeburg geboren worden und ein Kind der Stadt. Seine Karriere begann an Theatern in Magdeburg und Cottbus. Zu Gierings größten Erfolgen zählten die Filme "Funny Games" aus dem Jahr 1997 und "Absolute Giganten" aus dem Jahr 1999. Darin spielte Giering den Floyd – sein Durchbruch. Am 23. Juni 2010 starb Frank Giering mit 39 Jahren in Berlin. Die Bindung zu seiner Heimatstadt hatte er, auch wegen regelmäßiger Besuche, nie verloren. Weggefährten berichteten mehrfach, wie viel Giering Magdeburg zurückgegeben hat. Er wurde auf dem Neustädter Friedhof in seiner Heimatstadt beigesetzt.