Die Stadt will auch ihr digitales Angebot ausbauen. Das heißt: Künftig soll es häufiger möglich sein, Übernachtungen, Stadtrundfahrten und Co. online zu buchen. Bereits jetzt gibt es zudem mehrere freie WLAN-Netzwerke in der Stadt, etwa in den großen Parks und am Dom. Künftig soll es noch weitere solcher Hotspots geben. Außerdem soll das WLAN in Gaststätten und Hotels verbessert werden.



Aktuell wird zudem an einer App ("Future History") gearbeitet, mit der Nutzer eine virtuelle Zeitreise durch Magdeburg unternehmen können. Geplant ist, dass man aktuelle Stadtbilder mit historischen vergleichen kann.