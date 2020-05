"Wenn wir keine privaten Investoren in der Stadt hätten, würde die Stadt dramatisch schlecht aussehen – so wie es zu DDR-Zeiten war. Also die Idee, dass der Staat jetzt in den Wohnungsmarkt einsteigt und Private das nicht mehr machen sollen, das ist ja Kommunismus, wie man ihn aus früheren Zeiten gekannt hat", so Trümper.



Damit wird das Bauvorhaben also erstmal nicht mehr weiter verfolgt. Ein anderes geplantes Wohnprojekt in der Nähe dagegen schon. Direkt am Stadtpark-Rand planen die Wohnungsbauunternehmen Wobau und MWG ein neues Wohnviertel an der Elbe. Im Januar hatte der Stadtrat entschieden, dass die Planungen für dieses neue Wohnviertel weitergehen können.