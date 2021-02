Der CDU-Politiker Michael Hoffmann hat am Montagabend seinen Rücktritt als Stadtratsvorsitzender in Magdeburg verkündet. Das teilte der Fraktionsvorsitzende der CDU, Wigbert Schwenke, MDR SACHSEN-ANHALT mit. Hoffmann habe in der Fraktionssitzung der CDU am Montag seinen sofortigen Rücktritt erklärt.

Wigbert Schwenke sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die CDU-Fraktion im Stadtrat habe die Entscheidung mit Respekt zur Kenntnis genommen und danke ihm ausdrücklich. Hoffmann habe, so Schwenke, "unabhängig von seinen Äußerungen in Sozialen Netzwerken, die wir in Art und Form nicht teilen, (...) als Vorsitzender des Magdeburger Stadtrates die Sitzungen in hervorragender Weise geleitet."

Empörung über Aussagen in Sozialen Medien

Hoffmann hatte in der vergangenen Woche für Empörung gesorgt als er in einem Facebook-Post die Bundeskanzlerin mit dem Zentralkomitee der SED in der DDR verglichen. Außerdem forderte er, Politiker, die für eine rot-rot-grüne Regierung sind, vor ein "politisches Gericht" zu stellen.

Aus den Reihen des Stadtrates hatte es Rufe nach Rücktritt oder Abwahl gegeben.

SPD: "Ansichten eines Corona-Leugners"

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Stadtrat, Jens Rösler, hatte MDR SACHSEN-ANHALT gesagt, für die SPD-Fraktion im Stadtrat sei bereits vor Hoffmanns Wahl zum Vorsitzenden klar gewesen, dass er sich grenzwertig und abwertend gegenüber politischen Gegnern äußere. Er habe aber mit der Wahl politische Neutralität und Sachlichkeit gewährleistet. Diesen Weg habe er, so Rösler, verlassen. Seine Ansichten seien die eines Corona-Leugners und AfD-Politikers.

Grüne: Äußerungen "außerhalb des demokratischen Spektrums"

Einer der beiden Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Olaf Meister, hatte Michael Hoffmann einen Rücktritt nahegelegt und gesagt, es gebe sonst die Möglichkeit einen Abwahlantrag zu stellen, was auch diskutiert würde. Er bezeichnete die Äußerungen des CDU-Politikers als "politisch extrem" und "zum Teil außerhalb des demokratischen Spektrums."