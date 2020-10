Danach geht es weiter Richtung Allee Center. Hier machen wir Halt und blicken in Richtung Cracauer Anger. Der Mond zeichnet sich am Abendhimmel ab. Die Atmosphäre ist idyllisch und scheint nicht richtig zu dem schweren Inhalt zu passen, denn dort drüben, auf der anderen Elbseite hat im Jahr 1926 die sogenannte "Indienschau" stattgefunden. Assion Lawson erzählt von der Tradition der "Völkerschauen" zur Zeit des Kolonialismus, zeigt Bilder von ausgestellten Menschen. Dabei scheint er stark und mutig, aber es nimmt ihn auch sichtlich mit, darüber zu erzählen, wie mit den Menschen umgegangen wurde, die aussahen wie er. Betretenes Schweigen in der Runde, dann Nachfragen, Neugier.

Jana Schubert arbeitet als pädagogische Mitarbeiterin im Weltladen Magdeburg. Bildrechte: MDR/Ann-Kathrin Canjé Jana Schubert ergänzt weiter: "Sehr häufig ist das auch in Zoos passiert. Zum Beispiel in Hagenbecks Zoo in Hamburg. Die Menschen wurden wirklich ausgestellt wie Tiere und damit auch so in die Nähe von Tieren gerückt. Es hat dazu gedient, Kolonialismus und Rassismus zu rechtfertigen. Man hat versucht, den Menschen zu verkaufen: 'Dass sind die Leute aus den Kolonien, die sind sehr naturnah und wir haben den Auftrag, sie zu zivilisieren.' Also man hat mit diesen Völkerschauen Stereotype manifestiert."

Auf dem Weg zu unserem nächsten Halt am Alten Markt komme ich mit einer Teilnehmerin ins Gespräch. Sie erzählt mir, dass sie den Rundgang schon einmal gemacht, sich viel mit Rassismus und ihrer Stadt Magdeburg auseinandersetzt habe: "Ich stehe meinen Privilegien bewusst gegenüber und kann dadurch glaube ich, sehr viel machen. Ich finde es natürlich spannend zu wissen: okay, was geht jetzt auch noch speziell in meiner Stadt ab? Wo kann ich vielleicht auch etwas bewegen, wo kann ich weiterhin aufklären?" Deswegen bringt sie auch neue Leute zum Rundgang mit. Auf dem Breiten Weg 177-178 befand sich früher der Tabakhandel Nathusius. Der Tabakhändler wurde über den „Kolonialwarenhandel“ zum ersten preußischen Großunternehmer. Bildrechte: MDR/Ann-Kathrin Canjé

Alle sollten die Kolonialgeschichten kennen

Als wir am Alten Markt ankommen, berichtet das Weltladen-Team vom Generalleutnant Lothar von Throta. Dass er in Magdeburg geboren wurde, wissen die wenigsten. Traurige Bekanntheit erlangte er vor allem, weil er für den Genozid an den Herero im heutigen Namibia verantwortlich war. Bis heute ist dieser nicht offiziell als Völkermord anerkannt. Auch das ist für viele der Teilnehmenden neu.

Für Assion Lawson steht fest, dass es aber auch Menschen gibt, für die viele der Geschichten, die auf dem heutigen Rundgang referiert werden, nicht neu sind. Doch er glaubt: "Sie schämen sich, dass so etwas passiert ist. Und deswegen muss man langsam all diese Geschichten erzählen und wie es heute noch weitergeht. Heute ist es vielleicht noch schlimmer."

Die Stadtrundlesung als Reflexionsraum

Die Stadtrundlesung endet vor einem Edeka-Markt. Das verwundert viele. Lawson erklärt, was der Name der Supermarktkette eigentlich bedeutet und den kolonialen Ursprung des Namens. Edeka – das stand früher für die "Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler". Sie wurde 1989 in Berlin gegründet. Was der Rundgang normalerweise noch beinhaltet, ist ein Stopp an der "Mohren-Apotheke", den wir aus zeitlichen Gründen nicht schaffen. Aktuell gibt es eine Petition zur Umbenennung der Apotheke.

Assion Lawson zeigt einem Teilnehmer ein Bild von Samuel Maharero. Er hat damals den Aufstand der Herero gegen die deutsche Kolonialmacht angeführt. Bildrechte: MDR/Ann-Kathrin Canjé Nach zweieinhalb Stunden sind die Teilnehmenden sichtlich erschöpft – nicht nur vom Weg, sondern auch von den vielen Geschichten und neuen Erkenntnissen. Assion Lawson scheint glücklich, dass alle bis zum Ende dabei geblieben sind, das sei nicht selbstverständlich.



Bevor ich gehe, frage ich Jana Schubert vom Weltladen noch, warum sie die Führungen mitbetreut. Sie erklärt: "Mir ist es ganz wichtig, dass wir hier nicht die Moralkeule schwingen, sondern, dass es wirklich darum geht, einen Reflexionsraum zu schaffen und Menschen die Möglichkeit zu bieten, sich damit zu beschäftigen. Ich möchte auch niemanden verurteilen, denn wir sind nun mal in dieser Gesellschaft sozialisiert und mit vielen rassistischen Bildern in unseren Köpfen aufgewachsen. Ich freue mich, wenn Menschen bereit sind, sich damit zu beschäftigen."