Mehr als zwei Jahre hat es gedauert. Im Juni 2017 kam es zu Tumulten zwischen 150 teils stark alkoholisierten Menschen und der Polizei, ein Beamter wurde schwer verletzt, 14 seiner Kollegen leicht. Weil das nicht der einzige Vorfall auf dem "Hassel" war, wurde seitdem die Einführung einer Stadtwache geplant. Jetzt ist sie da – vorläufig. Denn das Pilotprojekt, das am ersten April offiziell startet, ist zunächst bis 2023 befristet.

Bis dahin laufen uniformierte Streifen aus Ordnungsamt und Polizei gemeinsam. So solle das Sicherheitsgefühl der Magdeburger und ihrer Gäste gestärkt werden, sagt Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD). Speziell für dieses Projekt habe die Stadt zusätzlich 24 neue Posten geschaffen.

Lutz Trümper will das Sicherheitsgefühl stärken. Bildrechte: IMAGO

Die Streifen werden zukünftig bis 2:00 Uhr an Freitagen und Samstagen durchgeführt. Bereits im vergangenen Sommer wurden gemischte Streifen aus Polizisten und Mitarbeitern des Ordnungsamts ausprobiert. "Diese fanden vor allem rund um den Hasselbachplatz statt. Mit der Stadtwache sollen die Streifen auch außerhalb des Stadtzentrums unterwegs sein, zum Beispiel um Wohnungseinbrüche durch stärkere Präsenz in den Wohngebieten zu verhindern", sagt Polizeidirektor Marco Weigelt.

Vorläufig wird die Stadtwache in der Halberstädter Straße 39 untergebracht. Ab kommendem Jahr soll es am Rathaus auch gemeinsame Räumlichkeiten unter dem Namen Stadtwache geben, kündigte Trümper an.