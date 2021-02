Ärztinnen und Ärzte am Klinikum Magdeburg bekommen vorerst mehr Geld. Ein Beschluss über den geplanten Wechsel zum Tarifvertrag ab 2022 steht aber weiterhin aus. Das teilten die Aufsichtsratsvorsitzende Simone Borris und das Klinikum selbst als Ergebnis der Aufsichtsratssitzung des Klinikums mit. Die Nachzahlung für das Jahr 2020 soll nun nach Angaben des Krankenhauses im Februar erfolgen. Die Entscheidung über den Wechsel in den Tarifvertrag sei zurückgestellt, so das Klinikum und Aufsichtsrat. Aber: Dem Marburger Bund hat das Klinikum am Freitag angeboten, neue Tarifverhandlungen aufzunehmen.