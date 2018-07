A2 Richtung Hannover Stauchaos nach tödlichem Unfall bei Magdeburg

Autofahrer auf der A2 in Richtung Hannover mussten sich am Dienstag erneut stundenlang in Geduld üben. Grund waren zwei Unfälle. Seit der Nacht hatte es zwischen dem Kreuz Magdeburg und der Raststätte Börde Nord eine Sperrung gegeben. Zudem kam es zu einem weiteren Unfall am Stauende in Höhe Kannenstieg. Hier gab es ebenfalls eine Vollsperrung. Auch die Umleitungsstrecken B1 und B71 waren völlig überlastet.

Notfallseelsorger im Einsatz

Nach der Bergung mussten Notfallseelsorger den Rettern helfen. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß Nach der Bergung kamen Notfallseelsorger zum Einsatz, da die Unfallbilder auch für die Kameraden der Feuerwehr schwer zu verarbeiten waren. Der Leiter des Bergungsteams, Swen Domsgen, sagte: "Wir mussten die Laster auseinanderziehen. Es ist hart zu wissen, dass da jemand drinnen ist. Und der wird ja auch Familie haben."



Auch an dem zweiten Unfall waren zwei Lkw beteiligt. Nach ersten Angaben der Polizei war ein Laster in das Stauende gefahren und hatte dabei einen anderen Lkw gerammt. Durch den Zusammenprall wurde das Fahrerhaus des Unfallverursachers förmlich auseinandergerissen, die beiden Insassen schwer verletzt.

Keine Rettungsgasse