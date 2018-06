In Magdeburg gab es im Jahr 1991 rund 16.000 Menschen mit erhöhtem Pflegebedarf, 2015 waren es rund 30.000. Dementsprechend stieg auch der Bedarf an Pflegern. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Michelle Eisenblätter blickt glücklich in die Zukunft. Sie ist im ersten Ausbildungsjahr zur Pflegefachkraft und ergreift den Beruf aus persönlicher Erfahrung heraus. "Ich hab eine Oma, die ich gern pflegen möchte und deshalb habe ich den Beruf gewählt. Es geht mir nicht ums Geld, sondern um die Menschen, um die man sich kümmern kann."

Die junge Frau aus Oschersleben ist eine der seltenen jungen Menschen, über die sich Cornelia Stegemann sehr freut. Sie leitet die habilis-Seniorenresidenz in Magdeburg und kann ihre Ausbildungsplätze jedes Jahr gerade so besetzen. "Die Lage ist schon prekär. Ich denke, es gibt viele junge Menschen, die sich einfach nicht trauen, mit Älteren umzugehen – auch weil viele nicht mehr in Großfamilien aufgewachsen sind, sondern von Oma und Opa abgekoppelt."

Als Pfleger nur mit Fäkalien umgehen?

Cornelia Stegemann leitet die habilis-Seniorenresidenz in Magdeburg. Bildrechte: MDR/ Christine Warnecke Außerdem glaubt Stegemann, wie auch die Leiterinnen anderer Pflegeunternehmen, dass das Bild der Gesellschaft über den Beruf potenzielle Bewerber fernhält. Sie berichten: Interessierte junge Menschen würden auf Messen teils von ihren Eltern von den Infoständen der Pflegeberufe weggezogen, nach dem Motto: Mach das lieber nicht. "Man hört häufig, als Pfleger müsste man immer nur mit Fäkalien umgehen und so weiter – aber das Wesentliche, den Umgang mit den Menschen, sehen wenige", meint Stegemann. "Der beste Lohn ist aber, wenn man am nächsten Tag wieder zu seinem Kunden oder Bewohner kommt und der sagt: Schön, dass Sie wieder da sind."

Immer größerer Personalbedarf

Wenige Azubis stehen immer mehr älteren Menschen gegenüber. Allein in Magdeburg gab es laut Daten der Arbeitsagentur im Jahr 1991 rund 16.000 Menschen mit erhöhtem Pflegebedarf; 2015 waren es rund 30.000 Menschen. So steigt auch die Zahl der gemeldeten freien Stellen für Altenpfleger. Im Mai 2014 waren in Sachsen-Anhalt 574 Stellen für Fachkräfte ausgeschrieben, gleichzeitig gab es 236 arbeitslose Altenpfleger. Vier Jahre später wurden über die Arbeitsagenturen 954 Kräfte gesucht, aber nur noch 153 Altenpfleger waren arbeitslos gemeldet.

Dieser Trend hat mehrere Gründe. Neben dem fehlenden Interesse an Pflegeberufen machen sich auch die in früheren Jahren gesunkenen Schülerzahlen bemerkbar, so Matthias Kaschte, Leiter der Arbeitsagentur Magdeburg. Allein in der Landeshauptstadt stehen den aktuell zwei arbeitslosen Altenpflegern rund 150 freie Stellen gegenüber. "Wir haben einen erheblichen Fachkräftemangel. Ich kann sagen, dass für eine examinierte Pflegekraft das Risiko der Arbeitslosigkeit gleich Null ist", fasst Kaschte die Situation zusammen.

Auch Quereinsteiger sind gern gesehen

Fürsorge für alte Menschen sei im Beruf beinahe das Wichtigste. Bildrechte: dpa Großer Wermutstropfen für viele Azubis: die Bezahlung. Doch da gebe es Chancen, meint Kaschte. "Man hat erkannt, dass eine gute Bezahlung ebenfalls ein Erfolgsfaktor für die Personalgewinnung ist." Durch Weiterbildungen und mit wachsender Berufserfahrung steige auch das Einkommen. Das Wichtigste ist aber stets der Wille der Azubis und der fürsorgliche Umgang mit Menschen, so Cornelia Stegemann. "Das eigene Alter spielt da keine Rolle. Wir nehmen auch gern Quereinsteiger – wer schon mitten im Leben steht und schon etwas anderes gelernt hat, hat oft einen Erfahrungsschatz, der ihm bei der Pflege helfen kann."

Stegemann selbst hat Kinderkrankenschwester gelernt, ist über Fortbildungen und Studien in die Leitungsposition gekommen und nun seit über 30 Jahren in der Pflege tätig. "Es war schon immer ein nicht anerkannter, ein nicht gesellschaftsfähiger Berufszweig", meint sie. Dabei hat sich viel getan: "Die Bewohner können eigene Möbel in die Seniorenresidenz mitbringen, die Zimmer persönlich gestalten und so weiter. Es gilt nicht mehr das Prinzip 'satt, sauber, ruhig' – das war ganz schlimm früher."

