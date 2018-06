Gedenktafeln auf Gehwegen So kommen Stolpersteine an einen Erinnerungsort

In Sachsen-Anhalt gibt es mehr als 1.300 Stolpersteine. Am Dienstag sind in Gardelegen weitere acht solcher Steine verlegt worden, und am 19. Juni ist die nächste Aktion in Aken geplant.

Bildrechte: MDR/Anke Preller Stolpersteine - Stolperschwellen Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, das im Jahr 1992 begann. Mit den im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln wird an das Schicksal der Menschen erinnert, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Mittlerweile lassen sich Stolpersteine als kleine Mahnmale europaweit finden. Nach Angaben der Stolpersteine-Homepage ist das Projekt im Mai 2018 auf fast 69.000 verlegte Steine in 1.265 Kommunen in Deutschland und in 21 Ländern Europas gewachsen. Zudem liegen mittlerweile 25 Stolperschwellen an Orten, an denen sonst so viele Steine verlegt werden müssten, dass der Platz nicht ausreicht oder die Dimension jede Vorstellungskraft sprengen würde.

Doch wie läuft das Prozedere für einen neuen Stolperstein eigentlich ab? MDR SACHSEN-ANHALT hat bei Susanne Schweidler vom Kulturbüro in Magdeburg nachgefragt, wie die Gedenktafeln an einen Erinnerungsort kommen. Schweidler sagt, dass sei von Ort zu Ort unterschiedlich. In Magdeburg sei es beispielsweise so, dass es eine Arbeitsgruppe in der Stadtverwaltung gebe, die das Ganze koordiniert. Bei dem Projekt spielt Engagement eine Rolle, sei es bürgerschaftlich oder über einen Verein.

Der Künstler Gunter Demnig hat für sein Projekt schon viele Auszeichnungen bekommen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Inhaltlich kümmert sich Waltraut Zachhuber, Vorsitzende des Fördervereins "Neue Synagoge Magdeburg" in der Landeshauptstadt um die Recherche der Schicksale. Für jeden Stein gibt es in der Stadt Magdeburg ein Gedenkblatt zu den Personen, deren Inschrift auf dem Stein steht. Die Blätter werden in einem Gedenkbuch der Stadt gesammelt. Eine Person aus dem Stadtrat recherchiert die "letzten selbst gewählten Wohnorte", wo die Steine in die Gehwege oder Plätze vor dem Haus eingelassen werden. Auf die Formulierung legt Gunter Demnig, als Urheber des Projekts, großen Wert. Es soll der Ort sein, an dem die betroffenen Personen zuletzt mit ihren Familien, mehr oder weniger normal gelebt haben.

Schweidler sagt, Frau Zachhuber leiste eine große Erinnerungsarbeit. Sie und die Stadt Magdeburg arbeiten intensiv mit einer Berufsschule zusammen. Bei den Schülern gebe es oft zunächst Zurückhaltung, dann aber meist großes Interesse und viel Engagement und Sorgfalt, wenn es an die Recherche der Schicksale und die Beschäftigung mit der Geschichte gehe. "Da spenden Schüler sogar ihre Taschengelder oder sammeln beim Kuchenbazar Spendengelder für die Stolpersteine."

Ein "großes Versöhnungsprojekt"

Oft werden Schüler in die Recherche für die Steine einbezogen. Bildrechte: MDR/Reinhard Stremmler Demnig reist oft persönlich zum Gedenkort. Mittlerweile habe der Künstler eine streng geplante Route, so Schweidler. Er sei auch regelmäßig in Magdeburg bei der Verlegung von neuen Stolpersteinen. Fast immer trägt er dabei das gleiche Outfit: Jeanshemd, Weste, rotes Halstuch und Hut, Knieschützer, und er hat einen Eimer Zement und Werkzeug dabei. Nach wie vor verlegt er viele Steine selbst. Inzwischen sind es europaweit über 60.000. In Magdeburg kommen jeweils auch Mitarbeiter des Tiefbauamts zu den Steinverlegungen. Sie bereiten für den Künstler die Löcher für die Verlegung vor. Zur Einlassung der Steine gibt es jeweils auch eine Gedenkzeremonie – oft bewegend, wie Schweidler betont. Die Aktion verbinde Menschen; Verwandte, die nicht wussten, dass es die andere Person überhaupt gibt. Die Mitarbeiterin des Kulturbüros spricht von einem "großen Versöhnungsprojekt".

Sicherlich gibt es wie bei vielen Projekten Befürworter und Gegner. Eine der bekanntesten Kritikerinnen ist die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch. Sie hatte es als "unerträglich" bezeichnet, die Namen ermordeter Juden auf im Fußboden eingelassenen Metallplaketten zu lesen, auf denen herumgetreten werden könne. Doch Widerstände gegen die Stolpersteine oder gar Vandalismus hat Schweidler in Magdeburg noch nicht erlebt. Im Gegenteil sagt sie: Es gibt immer noch Geldspenden. Denn davon lebt das Projekt, das sich ausschließlich über Spendengelder oder Patenschaften finanziert.