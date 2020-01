Kriminalstatistik Magdeburg Straftaten am Hasselbachplatz nicht gestiegen

Die Kriminalität am Hasselbachplatz in Magdeburg ist in den vergangenen Jahren nicht angestiegen. Aber: Sie ist auch kaum gesunken. Das geht aus Zahlen der Polizeidirektion Nord hervor. Im vergangenen Jahr sind demnach 1.109 Straftaten erfasst worden. 2016 waren es 1.117, also acht mehr. Seit 2008 ist die Anzahl der Straftaten, die pro Jahr am "Hassel" registriert wurden, etwa konstant geblieben.