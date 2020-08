Eine erste Möglichkeit, die vorliegenden Daten auszuwerten ist, die Anzahl der Strafzettel in den einzelnen Straßen der Landeshauptstadt darzustellen. Dabei fällt auf, dass es bei Straßen im Stadtzentrum am häufigsten Strafzettel gibt. Nicht überraschend, da ein Großteil der Innenstadt sogenannte "Parkraumwbewirtschaftszone" ist, in der nur mit Parkschein geparkt werden darf. Auf dem Breiten Weg gab es im Jahr 2019 mit insgesamt 8.135 Strafzettel die mit Abstand meisten in ganz Magdeburg. In der Julius-Bremer-Straße (3.375 Mal) wurden 2019 am zweithäufigsten Strafzettel verteilt.