Eine Förderung des ÖPNV (Öffentlichen Personen Nahverkehrs) ist in den meisten Städten üblich und Teil eines gesellschaftlichen Konzeptes. So sollen etwa das Klima geschont oder Menschen ohne eigene Fortbewegungsmittel nicht benachteiligt werden.



Die neue Strecke soll unter anderem dazu beitragen, die Menschen besser zu vernetzen und die Strecke attraktiver zu machen. Straßenbahnen sind in Magdeburg oft Pulkführer (haben an Ampelschaltungen Vorfahrt vor Autos) und bewegen sich daher meist etwas schneller als Busse. Die MVB hoffen so dazu beizutragen, dass die vielen Reisenden in den Bahnen schneller ans Ziel kommen.