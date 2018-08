Streit am Hasselbachplatz Drei Syrer in Untersuchungshaft

Am Montagabend waren mehrere Ausländer am Hasselbachplatz in Magdeburg in Streit geraten. Sie gingen mit Messern, Ketten und Schlagstöcken aufeinander los. Ein Mann erlitt Messerstiche und wurde lebensgefährlich verletzt. Jetzt sitzen drei Angreifer in U-Haft.