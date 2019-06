Ein wichtiger Grund: Es gibt ein tiefes Misstrauen etlicher CDU-Abgeordneter gegenüber der Politik von Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert. Da besteht die Befürchtung, die Ministerin von den Grünen versuche unter dem Dach des Gesetzes zum Grünen Band ein neues Naturschutzgebiet zu schaffen. Es ist von kalter Enteignung, von Nutzungseinschränkungen für die Landwirte die Rede – und das will die CDU nicht zulassen. Hinter dem Streit steckt auch Frust in der CDU darüber, dass Ministerpräsident Reiner Haseloff den Grünen in der Vergangenheit zu oft nachgegeben habe. Der Vorrat an gegenseitigem Vertrauen ist aufgebraucht und man unterstellt sich gegenseitig Tricksereien.

Es geht nicht nur um das Grüne Band. Hier spitzt sich zu, was es in den letzten Wochen an Beschimpfungen, Twitter-Attacken und gebrochenen Verabredungen gegeben hat. Gerade entlädt sich eine Summe an zugefügten Verletzungen.

Aus den Reihen der Abgeordneten hieß es am Montagabend, man sei nicht bereit, sich von dem kleinen Koalitionspartner sozusagen erpressen zu lassen. Fraktionschef Siegfried Borgwardt verpackte es diplomatischer und sagte, ein solches Ultimatum sei nicht vertrauensbildend.

Wenn die Grünen das tun, ist es die Ansage: 'Wir scheiden aus der Koalition aus'. Holger Stahlknecht (CDU)

Die Führungsriege von CDU, SPD und Grünen in Sachsen-Anhalt: Haseloff, Pähle und Lüddemann. Nun haben die Grünen am Montag angekündigt, dass sie den Gesetzentwurf zum Grünen Band im Zweifelsfall auch allein im Juni auf die Tagesordnung der Landtagssitzung bringen werden. Für Borgwardt wäre das ein klarer Koalitionsbruch. CDU-Landeschef Holger Stahlknecht malte die Konsequenzen so aus: "Wenn einer abredewidrig und vorsätzlich, entgegen den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag, so etwas einbringt, ist das die stillschweigende Erklärung, dass derjenige aus der Koalition ausscheidet. Wenn die Grünen das tun, ist es die Ansage: 'Wir scheiden aus'.

Was hält der CDU-Ministerpräsident davon?

Das Klima in der Koalition ist am Boden und Ministerpräsident Haseloff hat am Montag mit folgenden Worten mahnend eingegriffen: "Wir sind gut beraten, wenn wir ein gerütteltes Maß an Professionalität an den Tag legen, um nicht wechselseitig über jedes Stöckchen zu springen – dass wir uns vor zu schnellen Reaktionen hüten und dass wir behutsamer miteinander umgehen". Bisher war die Tonlage der letzten Tage dann aber doch eher ruppig und das Grüne Band ist nur eine von mehreren Baustellen mit Konfliktpotential.