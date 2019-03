Gerichtstermin erneut vertagt Baubeginn für Strombrückenzug in Magdeburg verzögert sich

Der Neubau des Strombrückenzugs in Magdeburg verzögert sich weiter. Die wichtige Elbquerung soll verlängert werden, doch ein laufender Rechtsstreit zur Vergabe des Bauauftrags verhindert den Bauauftakt. Eine Entscheidung vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf ist an diesem Mittwoch erneut vertagt worden. Der neue Termin ist für April angesetzt. Die Stadt hofft unterdessen weiter, dass noch in diesem Jahr die Bagger anrollen können.