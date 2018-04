Sechs Jugendliche tanzen, schwitzen und lachen im Puppentheater in Magdeburg. Die 10- bis 20-Jährigen arbeiten an der Umsetzung des Projekts "Breaking the walls", zu Deutsch: "die Mauern brechen". Rund ein Jahr zuvor feierte der erste Teil dieses Theaterstücks unter dem Titel "Das Haus" Premiere und begeisterte die Zuschauer. Nun befindet sich der zweite Teil "Breaking the walls" in der Probenphase.

Proben im Puppentheater Bildrechte: Ulrike Kuhrt Die theaterpädagogische Arbeit nimmt sich vor, Muster, Normen und Vorurteile jeglicher Art in Form von Tanz und Maskenspiel zu thematisieren. Ähnlich wie im ersten Teil, "Das Haus", werden Mauern als Symbol von Erwartungshaltungen verwendet.



Was genau unter jenen Mauern zu verstehen ist, konkretisiert Christian Sasse, Projektkoordinator und Tanzlehrer bei "Breaking the walls": "Mit den Mauern sind alle möglichen gemeint. Mauern, die in den Köpfen der Menschen bestehen, Mauern, die einen umschließen, nationale Mauern oder die der Hautfarbe. Es kann aber auch eine Fragestellung sein. Also: Welche Mauern sollte man brechen oder haben manche Mauern vielleicht sogar ihre Berechtigung und sollten bestehen bleiben?"

Von Masken und Mauern