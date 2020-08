Für die Eltern sei es auch wichtig, dass es klare Ansprechpartner bei technischen Problemen gibt. Die Hälfte der Teilnehmer an der Befragung gab an, dass sie nicht wisse, ob es Lösungsmöglichkeiten seitens der Schule gibt, wenn die technische Ausstattung fehlt.

Der Internetzugang sei in fast keinem Haushalt ein Problem. Jedoch verfügen lediglich knapp 30 Prozent über eine Webcam zu Hause. Auch andere Ressourcen, wie ein Drucker oder Scanner, fehlen in manchen Haushalten. In Bezug darauf erwarten die Eltern mehr Kommunikation.