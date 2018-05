Mann nach Streit gestorben Toter in Magdeburg –Tatverdächtiger wieder frei

Nach einem Todesfall in Magdeburg-Rothensee ist ein zunächst Tatverdächtiger wieder frei. Am Dienstag war Haftbefehl gegen den Mann erlassen worden – inzwischen ist er aber wieder aufgehoben. Grund ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft das Obduktionsergebnis.

Am Mittwoch musste die Polizei erneut nach Rothensee ausrücken.

Vor Ort in Rothensee sorgte die Freilassung des Tatverdächtigen für aufgeheizte Stimmung unter den Anwohnern. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Demnach mussten Beamte am Mittwoch ausrücken, um Übergriffe zu verhindern.



Die beiden Männer waren am Montag zunächst verbal, dann körperlich aneinandergeraten. Der Ältere brach daraufhin zusammen und starb noch vor Ort. Ein Notarzt konnte nichts mehr für ihn tun.