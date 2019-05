Verantwortlich für die Panne ist das Unternehmen Dataport , das IT-Systeme für Verwaltungen betreibt. Dataport arbeitet neben Sachsen-Anhalt auch mit Finanzämtern in Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen zusammen. In allen diesen Bundesländern können die Finanzämter keine Steuererklärungen bearbeiten.

Dataport zufolge wurde der Fehler bereits gefunden und behoben. Die Systeme bleiben jedoch zunächst aus Sicherheitsgründen abgeschaltet, bis ein stabiler Betrieb sichergestellt ist, so der Dienstleister. In Sachsen-Anhalt soll am Freitag die Arbeit wieder möglich sein.

An der Zusammenarbeit mit Dataport hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik gegeben, auch in Sachsen-Anhalt. So wurde bemängelt, dass sich Landesverwaltungen zu sehr von IT-Dienstleistern abhängig machen.