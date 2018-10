Wegen eines Falls von Tuberkulose (TBC) in Magdeburg müssen sich rund 500 Menschen untersuchen lassen. Wie eine Magdeburger Stadtsprecherin bestätigte, reagieren die Behörden damit auf die Erkrankung eines Magdeburgers. Der Mann arbeite in einem Versandzentrum in Haldensleben.

Durch Zuwanderung erkrankter Menschen aus dem Ausland haben die Fälle in Deutschland in den vergangenen Jahren leicht zugenommen. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) kommt Tuberkulose am häufigsten in ärmeren Ländern vor. Die Krankheit kann tödlich verlaufen. Sie ist durch den Einsatz von Antibiotika aber gut zu bekämpfen. Bei Patienten ohne sonstige Erkrankungen bestehen gute Heilungschancen, wenn die Krankheit früh erkannt wird. Die Tuberkulose unterliegt der ärztlichen Meldepflicht.