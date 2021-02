Am Magdeburger Landgericht hat am Donnerstag der Prozess gegen zwei Eltern aus Wefersleben (Landkreis Börde) begonnen. Ihnen wird Tötung durch Unterlassung vorgeworfen. Sie sollen ihr 14 Monate altes Kind über längere Zeit nicht ausreichend ernährt haben. Auch eine Mittelohrentzündung sollen die Eltern laut Landgericht nicht ärztlich behandeln lassen haben. Anfang September war das Kind tot in der Wohnung gefunden worden, nachdem der Vater den Rettungsdienst alarmiert hatte. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Junge hätte gerettet werden können, wenn seine Eltern rechtzeitig eingegriffen hätten.