An der Herrenkrugbrücke in Magdeburg wurde eine Leiche entdeckt. Bildrechte: MDR/ Tom Wunderlich

Nach Badeunfall Magdeburg: Toter Mann in der Elbe entdeckt

Ein Passant hat an der Herrenkrugbrücke in Magdeburg eine Leiche im Wasser entdeckt. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen Mann handelt, der am Samstag in die Elbe gefallen war und seitdem vermisst wird.