In Sachsen-Anhalt hat am Montag die zweite Herzwoche begonnen. Bis zum 22. Juni werden Veranstaltungen rund um die Herzgesundheit angeboten. Dabei soll über den häufigen Herztod und die Reanimation aufgeklärt werden. Hintergrund der Veranstaltung ist, dass in Sachsen-Anhalt, gemessen an der Einwohnerzahl, bundesweit die meisten Menschen an Herzkrankheiten sterben. Die Herzwoche wurde 2018 ins Leben gerufen.