Laufende Bauprojekte, wie die Tunnelbaustelle in der Innenstadt oder der Neubau der Strombrücke, laufen ebenfalls weiter. An der Strombrücke ist der Bauablaufplan laut Trümper im Wesentlichen eingehalten worden. Das Ziel bleibe weiterhin, dass die neue Brücke im Herbst 2023 fertig werde. "Mit allem, was dazu gehört. Auch die Straßenabindungen, Haltestellen und Auf- und Abfahrten sollen dann fertig sein", so Trümper.