Obwohl auch sie den Leistungen Trümpers Anerkennung zollen, betonen besonders Vertreter der Parteien Grüne/future, Die Linke und der Gartenpartei, in der anstehenden Wahl eine Chance für einen politischen Umbruch in Magdeburg zu sehen.



Stephan Krull (Die Linke) sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Ein Aufbruch in Magdeburg steht an. (...) In 20 Jahren hat Herr Trümper natürlich vieles für die Stadt bewegt - aber er hat auch vieles blockiert oder viel zu lange hinausgezögert."