Die Mitschüler des Infizierten in Schönebeck müssen sich nun einem Tuberkulose-Test unterziehen. (Symbolbild)

Tuberkulose in Deutschland Die Wahrscheinlichkeit, sich in Deutschland mit Tuberkulose anzustecken, liegt nach Angaben des Magdeburger Gesundheitsamtes bei gerade einmal 0,01 Prozent. Dass Tuberkulose im Zuge der Flüchtlingsbewegung in einer besonderen Größenordnung zurückkehre, ist nach Angaben von Leiter Eike Hennig aber nicht der Fall. Jährlich gebe es in Deutschland etwa 6.000 Neuerkrankungen. "Damit lässt sich umgehen als Gesundheitsbehörde", sagte Hennig. In den 90er Jahren seien es noch um die 12.000 Neuerkrankungen gewesen.



In Magdeburg habe es im laufenden Jahr 12 Erkrankungen gegeben. "Das bringt mich seuchenhygienisch nicht aus der Ruhe", sagte Hennig.