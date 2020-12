Trotz Corona Magdeburg hält an überfüllter Licherwelt fest

Es ist das einzige weihnachtliche Highlight in diesem Jahr in Magdeburg – die Lichterwelt. Viele Besucher werden dadurch angelockt – zu viele meinen viele und sorgen sich wegen Corona. Auch Ministerpräsident Reiner Haseloff sprach die Besucherzahlen in der Landespressekonferenz an. Allerdings soll es vorerst keine Veränderungen geben.



Oberbürgermeister Lutz Trümper machte am Mittwoch klar, dass er an den Lichterwelten festhalte. Er sagte im Rathaus, er verstehe nicht, warum die Leute dahin gehen, wenn es ihnen zu eng und zu voll sei. Er wolle nicht alles schließen und appellierte an die Magdeburger und ihre Gäste. Die Leute mögen sich endlich besinnen und so verhalten, dass sie niemanden ansteckten.