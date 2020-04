Coronaschutz Das sagen Magdeburger zur Maskenpflicht

Ab Donnerstag gilt eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum in Sachsen-Anhalt. MDR Sachsen-Anhalt-Reporterin Olga Patlan hat sich am Dienstag auf den Straßen und in Geschäften Magdeburgs umgesehen. Das Ergebnis: Wer bisher eine Maske trägt, ist bisher eher ein Exot auf den Straßen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln in der Landeshauptstadt.